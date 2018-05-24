Самолет Boeing 737 компании Qantas совершил экстренную посадку в Окленде

ТАСС , 24 мая. Самолет Boeing 737 австралийской авиакомпании Qantas, вылетевший в четверг из Окленда в Сидней , примерно через 20 минут после взлета вернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту отправления. Об этом сообщило Новозеландское радио.

Как объявил официальный представитель аэропорта, причиной инцидента стало задымление в салоне самолета, которое, согласно предварительной информации, произошло из-за неисправности одной из печек для разогрева пищи.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Qantas планирует отправить пассажиров в Сидней рейсами, которые будут выполнены в течение ближайших суток.