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Из-за взрывающихся снарядов в Пугачево эвакуируют детский санаторий
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Из-за взрывающихся снарядов в Пугачево эвакуируют детский санаторий 

Газета.Ru 1 час назад
Из-за пожара на территории бывшей военной части в селе Пугачево, где начали взрываться снаряды, оставшиеся после взрыва воинского арсенала в 2011 году, началась эвакуация детского санатория, который находится в десяти километрах, передает РИА «Новости».
Причиной взрывов стал пожар, возникший после возгорания сухой травы.
"Эвакуируют детский санаторий, всего 79 детей", — сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС России.
Как сообщается, на место выехал председатель правительства региона Ярослав Семенов.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в военной части в Удмуртии увеличилась до 20 гектаров.
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