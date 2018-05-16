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Лесные пожары на Среднем Урале будет тушить «амфибия» из Красноярска
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Лесные пожары на Среднем Урале будет тушить «амфибия» из Красноярска 

АиФ Урал 57 минут назад
Фото: АиФ Урал
На борьбу с лесными пожарами в Свердловской области отправится самолет-амфибия из Красноярска. В регион уже прибыла подмога для борьбы с природной стихией, об этом сообщает в среду, 16 мая, «АиФ-Урал».
Сейчас уральские спасатели борются с лесным огнем, используя два вертолета Ми-8, один из которых на данный момент тушит пожары в Челябинской области, и самолет Бе-200. Однако для помощи им на Средний Урал временно прилетел еще один самолет-амфибия Бе-200. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Отметим, Бе-200 — самолет-амфибия, он способен взлетать и садиться не только на суше, но и на воде. При тушении пожаров он может очень быстро, буквально за секунды, набирать воду в баки, расположенные под полом грузовой кабины. Кроме того, самолет может добавлять в воду химические жидкости для большей эффективности тушения. Бе-200 — многоцелевой самолет, который можно использовать для тушения пожаров, перевозки пассажиров, поисково-спасательных операций и патрулирования территорий.
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