Лесные пожары на Среднем Урале будет тушить «амфибия» из Красноярска

На борьбу с лесными пожарами в Свердловской области отправится самолет-амфибия из Красноярска . В регион уже прибыла подмога для борьбы с природной стихией, об этом сообщает в среду, 16 мая, «АиФ-Урал»

Сейчас уральские спасатели борются с лесным огнем, используя два вертолета Ми-8, один из которых на данный момент тушит пожары в Челябинской области , и самолет Бе-200. Однако для помощи им на Средний Урал временно прилетел еще один самолет-амфибия Бе-200. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Отметим, Бе-200 — самолет-амфибия, он способен взлетать и садиться не только на суше, но и на воде. При тушении пожаров он может очень быстро, буквально за секунды, набирать воду в баки, расположенные под полом грузовой кабины. Кроме того, самолет может добавлять в воду химические жидкости для большей эффективности тушения. Бе-200 — многоцелевой самолет, который можно использовать для тушения пожаров, перевозки пассажиров, поисково-спасательных операций и патрулирования территорий.