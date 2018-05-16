МЧС назвало две основные причины крупного пожара в Ярославле

Управление МЧС по Ярославской области назвало две основные версии пожара, который произошёл вчера на Промышленном проезде.

— Скорее всего, причиной возгорания стало либо неосторожное обращение с огнём, либо неисправность в электротехнике, попросту, что-то замкнуло, — пояснили в управлении МЧС по Ярославской области.

Рабочие склада рассказали 76.ru, что слышали, как что-то взорвалось. Спасатели пояснили, что, скорее всего, люди слышали взрыв бочек, где находилась легковоспламеняющаяся жидкость.