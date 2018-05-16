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В Екатеринбург перебросили самолёт-амфибию, который будет тушить пожары водой из Таватуя
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В Екатеринбург перебросили самолёт-амфибию, который будет тушить пожары водой из Таватуя 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В МЧС решили усилить авиационную группировку на время, пока велика опасность крупных природных пожаров. Для этого сегодня в Екатеринбург из Красноярска передислоцировали самолёт Бе-200.
— Это самолёт-амфибия. Бе-200 забирает на борт до 12 тонн воды. Заправка водой осуществляется как на аэродроме, так и на открытом водоеме в режиме глиссирования за 12–14 секунд. Для увеличения эффективности тушения пожара в воду с помощью центробежных насосов могут добавляться химические огнегасящие жидкости, — описали возможности борта в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Там уточнили, что самолёт-амфибия может набирать воду в уральских озёрах, например, в Таватуе. При этом Бе-200 планируют использовать не только в Свердловской области, но также и в соседних регионах. Плюс к тому в Екатеринбурге находятся два вертолёта Ми-8, один из которых сейчас используется для тушения пожаров в Челябинской области.
Ранее мы писали о том, что под Екатеринбургом полыхают поля. Но в МЧС подчеркнули, что пока сильных пожаров в Свердловской области нет.
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