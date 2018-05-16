Дороги Оренбурга и области приведут в порядок к октябрю

Оренбургской области в начале мае приступили к ремонту дорожного полотна на участках автострад регионального значения.

Дорожники уже начали ремонт участков региональной автодороги «Обход Оренбурга» общей протяженностью 8,8 км. Подрядчиком выбрано ООО «ГП Дорстрой — Уфа».

Выявленные на участке дороги провалы и уклоны будут доведены до норматива за счет выравнивающего слоя. Затем дорожники приступят к укладке верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он обеспечит понижение уровня шума и устойчивость к образованию колеи

Кроме того, будут отремонтированы транспортные развязки на 18-м и 20-м км автодороги, обустроены обочины и нанесена дорожная разметка. Согласно условиям госконтракта все работы должны быть завершены до конца августа.

В текущем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Оренбурге и пригородах приведут в нормативное состояние 110 км улично-дорожной сети, построят 4,5 км новых автодорог, ликвидируют 20 мест концентрации ДТП.

В Оренбурге также хотят обновить более 80 светофорных объектов. Уже с начала года в городе установлено пять новых систем фотовидеофиксации. На реализацию поставленных задач за счет бюджетов всех уровней направлено 1,46 млрд рублей.

По информации правительства Оренбургской области, в 2018 году в программу ремонта вошли участок автодороги Оренбург — Беляевка (29,4 км), подъезд к Оренбургу от автомобильной дороги Казань — Оренбург (2,7 км), участки автодорог Каменноозерное — Медногорск (12 км), Оренбург — Орск — Шильда — граница Челябинской области (6,2 км) и Майорское — Белоусовка (4,5 км).