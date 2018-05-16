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МЧС предупредило о дождях с градом и ветром в ряде регионов Юга России и Северного Кавказа
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МЧС предупредило о дождях с градом и ветром в ряде регионов Юга России и Северного Кавказа 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая. /ТАСС/. Южный региональный центр (ЮРЦ) МЧС России объявил экстренное предупреждение из-за сильного дождя с градом и шквалистым ветром в Ростовской области, Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба ЮРЦ.
"Экстренное предупреждение: комплекс неблагоприятных метеоявлений в Ростовский области, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесской Республике. Вечером 16 и 17 мая, а также в течение суток 18 мая местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с", — говорится в сообщении.
В ростовском управлении ГИБДД предупредили о риске возникновения ДТП в таких метеоусловиях. Водителей просят при движении увеличить дистанцию, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности.
По данным ЮРЦ, 16 и 17 мая местами в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии также ожидаются ливни с грозой, градом, шквалистым ветром до 20 м/с. Кроме того, на реках Карачаево-Черкесии прогнозируется подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок, в горах — небольшой сход селей.
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