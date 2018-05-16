Истребители ВВС Японии сопроводили противолодочный самолет Ил-38 Минобороны РФ у берегов острова Хонсю 

Истребители Воздушных сил самообороны Японии поднялись по тревоге в воздух и сопроводили российский военный противолодочный самолет Ил-38, который накануне приблизился к острову Хонсю со стороны Японского моря, совершил ряд маневров и улетел. Об этом сообщается в пресс-релизе
штаба японских сил самообороны.
Как уточнили в Токио, в ходе инцидента российский самолет не нарушил воздушное пространство Японии. К настоящему времени в Минобороны РФ не прокомментировали сообщение японских военных.
Ил-38 — противолодочный самолет средней дальности, предназначенный для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника, морской разведки, поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений, напоминает
В феврале 2018 года два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС успешно провели воздушное патрулирование над акваторией Японского и Южно-Китайского морей и западной части Тихого океана. Тогда российские самолеты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии, отмечает
На прошлой неделе американские истребители F-22 вылетели
на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска. Об этом сообщил представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Эндрю Хеннесси.
Ранее в Минобороны РФ рапортовали, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил России и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ провели полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе полета экипажи бомбардировщиков и противолодочных самолетов отработали дозаправку в воздухе. О сближении с F-22 Минобороны не сообщало.