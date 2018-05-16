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Опознаны останки семи погибших при крушении Ан-148 в Московской области
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Опознаны останки семи погибших при крушении Ан-148 в Московской области 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в экстренных службах.
Завершились процедуры опознания останков семи человек, которые погибли при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.
— Останки семи человек из числа погибших при крушении Ан-148 опознаны и переданы родственникам для захоронения, — рассказали ТАСС в экстренных службах.
Уточняется, что продолжается опознание остальных погибших.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Самолет Ан-148 вылетел из столичного Домодедова в Орск днем 11 февраля 2018 года. Спустя две минуты после вылета связь с экипажем была утрачена. Самолет упал в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
После расшифровки бортовых самописцев стало известно, что крушение произошло по причине обледенения датчиков, из-за которого пилот не видел соответствующие действительности данные о скорости полета лайнера. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Ан-148. Тишина, снег, пустота…
Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой
Очень горько. Обломки на поле, сломанные жизни. Сломанные, как ветки пижмы, что торчат на белом, занесенном снегом подмосковном поле. До этого дня — тоже обычном. Теперь — нет…
Страшно даже подумать, каково сейчас родственникам тех, кто навсегда ушел в небо. Не представить. Стыло и пусто на душе. А им — каково? (далее…)
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