Опознаны останки семи погибших при крушении Ан-148 в Московской области

Об этом сообщили в экстренных службах.

Завершились процедуры опознания останков семи человек, которые погибли при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье

— Останки семи человек из числа погибших при крушении Ан-148 опознаны и переданы родственникам для захоронения, — рассказали ТАСС в экстренных службах.

Уточняется, что продолжается опознание остальных погибших.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Самолет Ан-148 вылетел из столичного Домодедова в Орск днем 11 февраля 2018 года. Спустя две минуты после вылета связь с экипажем была утрачена. Самолет упал в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

После расшифровки бортовых самописцев стало известно, что крушение произошло по причине обледенения датчиков, из-за которого пилот не видел соответствующие действительности данные о скорости полета лайнера. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ан-148. Тишина, снег, пустота…

Очень горько. Обломки на поле, сломанные жизни. Сломанные, как ветки пижмы, что торчат на белом, занесенном снегом подмосковном поле. До этого дня — тоже обычном. Теперь — нет…

Страшно даже подумать, каково сейчас родственникам тех, кто навсегда ушел в небо. Не представить. Стыло и пусто на душе. А им — каково? (далее…)

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