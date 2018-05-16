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Опознаны останки семи погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье
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Опознаны останки семи погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Закончены процедуры опознания останков семи человек, погибших при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах.
"Останки семи человек из числа погибших при крушении Ан-148 опознаны и переданы родственникам для захоронения", — сказал собеседник агентства.
Опознание остальных погибших продолжается.
Пассажирский Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Не выжил никто.
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