Опознаны останки семи погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Закончены процедуры опознания останков семи человек, погибших при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области . Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах.

"Останки семи человек из числа погибших при крушении Ан-148 опознаны и переданы родственникам для захоронения", — сказал собеседник агентства.

Опознание остальных погибших продолжается.