Тягач задел самолет киргизской авиакомпании в аэропорту «Жуковский»

В подмосковном аэропорту «Жуковский» произошло столкновение тягача и самолета киргизской авиакомпании, никто не пострадал, серьезных повреждений у воздушного судна не обнаружено, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы аэропорта.

«Вчера был такой инцидент произошел (тягач задел самолет Boeing 737 киргизской авиакомпании Avia Traffic Company — ред.). Сейчас выяснятся состояние самолета, он сильных повреждении не получил», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пассажиры размещены в гостиницы. Всех их планируют отправить уже сегодня.

Как отметил представитель пресс-службы, по данному инциденту будет проведена проверка.