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Тягач задел самолет киргизской авиакомпании в аэропорту «Жуковский»
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Тягач задел самолет киргизской авиакомпании в аэропорту «Жуковский» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном аэропорту «Жуковский» произошло столкновение тягача и самолета киргизской авиакомпании, никто не пострадал, серьезных повреждений у воздушного судна не обнаружено, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы аэропорта.
«Вчера был такой инцидент произошел (тягач задел самолет Boeing 737 киргизской авиакомпании Avia Traffic Company — ред.). Сейчас выяснятся состояние самолета, он сильных повреждении не получил», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пассажиры размещены в гостиницы. Всех их планируют отправить уже сегодня.
Как отметил представитель пресс-службы, по данному инциденту будет проведена проверка.
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