В День катастрофы в Палестине два человека были убиты израильскими солдатами

Газа, 16 мая / Синьхуа / — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы /Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.

Газа, 16 мая /Синьхуа/ — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы / Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.

Газа, 16 мая /Синьхуа/ — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы / Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.

Газа, 16 мая /Синьхуа/ — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы / Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.

Газа, 16 мая /Синьхуа/ — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы / Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.