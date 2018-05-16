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В День катастрофы в Палестине два человека были убиты израильскими солдатами
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В День катастрофы в Палестине два человека были убиты израильскими солдатами 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Газа, 16 мая /Синьхуа/ — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы /Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.
Газа, 16 мая /Синьхуа/ — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы / Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.
Газа, 16 мая /Синьхуа/ — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы / Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.
Газа, 16 мая /Синьхуа/ — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы / Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.
Газа, 16 мая /Синьхуа/ — Во вторник по случаю 70-го палестинского Дня катастрофы / Накба/ во многих городах Палестины произошли демонстрации и столкновения, в результате два человека были убиты израильскими солдатами, еще около 160 получили ранения.
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