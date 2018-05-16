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В шахте на юге Польши нашли тело последнего пропавшего после взрыва горняка
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В шахте на юге Польши нашли тело последнего пропавшего после взрыва горняка 

РИА Новости 48 минут назад
ВАРШАВА, 16 мая — РИА Новости. Тело последнего пропавшего горняка обнаружили в шахте на юге Польши, всего погибло пять человек, сообщает Ястшембская угольная компания.
"Тело последнего из разыскиваемых шахтеров обнаружено ночью", — говорится в сообщении.
В шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй утром 5 мая произошел взрыв. Сила взрыва, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. В тот момент, когда произошел взрыв, в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли 7 горняков. Ранее спасателям удалось обнаружить двоих оставшихся в шахте горняков живыми. Позже в разное время еще четверо шахтеров были найдены погибшими.
"Спасатели нашли тело последнего из горняков, которых искали в шахте", — говорится в сообщении.
Тела находились в затопленном участке шахты, из которого спасатели несколько дней откачивали воду.
Спасательная акция была затруднена высоким содержанием метана в воздухе. Из-за этого нельзя было использовать электрическое оборудование.
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