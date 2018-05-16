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Абэ пообещал приложить все силы для решения территориальной проблемы с РФ
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Абэ пообещал приложить все силы для решения территориальной проблемы с РФ 

РИА Новости 1 час назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы для решения территориальной проблемы с РФ в преддверии намеченного на конец мая визита в Россию, передало информационное агентство Киодо.
"Я хочу приложить все силы для урегулирования территориальной проблемы", — приводит агентство слова премьера на встрече с губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси.
Визит главы японского правительства в Санкт-Петербург намечен на 25 мая для участия в ПМЭФ, в Москву — на 26 мая для открытия Года Японии в России.
По словам Абэ, во время этой поездки он намерен обстоятельно обсудить совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах, а также возможности авиарейсов для посещения там бывшими японскими жителями островов могил их предков.
В декабре 2016 года на саммите в Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин договорились проработать вопрос о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, на которые претендует Токио.
В апреле 2017 года во время визита Абэ в Москву правительства двух стран достигли договоренности о предоставлении японцам возможности посещать острова без виз самолетом. В конце сентября того же года чартерный самолет из России доставил группу из 70 японцев на острова Кунашир и Итуруп, однако из-за непогоды они не смогли в тот же день вернуться, часть участников поездки была отправлена в Южно-Сахалинск, и только на следующий день они все смогли вернуться на остров Хоккайдо.
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