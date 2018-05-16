Абэ пообещал приложить все силы для решения территориальной проблемы с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы для решения территориальной проблемы с РФ в преддверии намеченного на конец мая визита в Россию, передало информационное агентство Киодо.

"Я хочу приложить все силы для урегулирования территориальной проблемы", — приводит агентство слова премьера на встрече с губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси.

Визит главы японского правительства в Санкт-Петербург намечен на 25 мая для участия в ПМЭФ, в Москву — на 26 мая для открытия Года Японии в России.

По словам Абэ, во время этой поездки он намерен обстоятельно обсудить совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах, а также возможности авиарейсов для посещения там бывшими японскими жителями островов могил их предков.

В декабре 2016 года на саммите в Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин договорились проработать вопрос о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, на которые претендует Токио.