Почти 800 жителей якутского села эвакуированы из-за подъема воды в реке Лене

ТАСС , 16 мая. Почти 800 жителей села Октемцы в Хангаласском районе Якутии эвакуированы из территории, попадающей в зону подтопления. Около 80 человек находятся в пунктах временного размещения, остальные размещены у родственников. Об этом в среду ТАСС сообщил глава сельской администрации Александр Большаков.

"Эвакуированы 777 человек, чьи дома попадают в зону подтопления. Около 80 жителей села, 25 из которых — дети, размещены в пунктах временного проживания, которые оборудованы в местной больнице, двух детских садах. Рассчитаны они на 180 человек. Остальные расселились у родственников", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в селе работают спасатели из Якутии и Хабаровска — они оказывают помощь в эвакуации населения и их имущества, ведут консультационную работу.

"На данный момент в пунктах временного размещения продуктов питания и воды достаточно. После спада воды будет подсчитан нанесенный ущерб", — добавил Большаков.

Ранее сообщалось, что в черте села прорвало две защитные дамбы. Уровень воды на реке Лена продолжает подниматься из-за крупного ледового затора. По данным сельской администрации, уровень воды составляет 537 см, что на 57 см выше критического. Наблюдается небольшое снижение.

По прогнозу синоптиков в Хангаласском районе около 11 градусов тепла, солнечно, дождей не ожидается.