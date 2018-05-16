Более 100 подворий подтоплено в якутском селе из-за затора на реке Лене

ЯКУТСК , 16 мая. / ТАСС /. Более 100 подворий подтопило в якутском селе Октемцы в Хангаласском районе. Об этом ТАСС сообщили в администрации села.

"По предварительным данным, подтоплено более 100 дворовых территорий. Более 700 жителей эвакуировано. В эвакуационном пункте находится 65 человек, остальные расселены по родственникам", — сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что на территории села прорвало две защитные дамбы. Уровень воды на Лене продолжает подниматься из-за крупного ледового затора.