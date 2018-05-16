Ещё
Более 100 подворий подтоплено в якутском селе из-за затора на реке Лене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 100 подворий подтоплено в якутском селе из-за затора на реке Лене 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. Более 100 подворий подтопило в якутском селе Октемцы в Хангаласском районе. Об этом ТАСС сообщили в администрации села.
"По предварительным данным, подтоплено более 100 дворовых территорий. Более 700 жителей эвакуировано. В эвакуационном пункте находится 65 человек, остальные расселены по родственникам", — сообщили в администрации.
Ранее сообщалось, что на территории села прорвало две защитные дамбы. Уровень воды на Лене продолжает подниматься из-за крупного ледового затора.
ТАСС: последние новости
На Гавайях из-за усилившегося извержения вулкана объявлен самый высокий уровень тревоги Пожар на складе в Ярославле локализован В Польше нашли тело последнего из пяти горняков, пропавших в шахте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ80
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице449
Открытие Крымского моста возмутило Европу1198
РФ дала ответ США по Крымскому мосту452
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост88
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение