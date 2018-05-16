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На западе Китая будут созданы научно-экспериментальные сейсмополигоны
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На западе Китая будут созданы научно-экспериментальные сейсмополигоны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 16 мая /Синьхуа/ — Китай готов создать в западных районах страны научно-экспериментальные сейсмополигоны. Об этом стало известно на международном симпозиуме по случаю десятилетия со дня землетрясения в китайском уезде Вэньчуань. Мероприятие состоялось на днях в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.
Такие сейсмополигоны будут созданы соответственно в регионе провинций Сычуань и Юньнань и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/. Они призваны содействовать углубленному научному изучению закономерности возникновения землетрясений и их механизма, а также повысить способность страны к противостоянию сейсмическим рискам, сообщил глава научно-технологического департамента Китайского сейсмологического управления Ху Чуньфэн.
Регионы Сычуань-Юньнань и Синьцзян отличаются сложным геологическим строением и высокой сейсмической активностью, поэтому в этих регионах в течение многих лет сформировалась сравнительно развитая инфраструктура для мониторинга землетрясений, что обусловило создание там научно-экспериментальных сейсмополигонов, объединяющих в единое целое полевые исследования, цифровое моделирование, научную верификацию и внедрение научно-технических достижений, пояснил Ху Чуньфэн.
Он также заявил, что эти сейсмополигоны будут взаимодействовать с соответствующими структурами сопредельных стран вдоль Экономического пояса Шелкового пути, а в будущем будут привлекать к сотрудничеству еще большее количество стран.
Точное прогнозирование землетрясений является сложной темой мирового масштаба, подчеркнул президент Азиатской сейсмологической комиссии Парамеш Банерджи, присутствовавший на симпозиуме. «Мы планируем создать с Китайским сейсмологическим управлением совместную рабочую группу, которая будет заниматься сейсмологическими исследованиями на научно-экспериментальных полигонах на западе Китая в будущем», — сообщил он. -0-
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