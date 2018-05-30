На подходе еще один ураган: синоптики объяснили, почему Екатеринбург так часто штормит

Только за месяц МЧС выпустило около десятка предупреждений о штормовом ветре. Форумчане Е1.RU отмечают, что раньше такой погоды не было, и шутят: «Пора объявить ураган на все лето».

Горожане также строят предположения, почему сильные ветра так часто задувают на Урал. «Повырубали леса везде, вот ветер и не задерживается в лесных чащах», — пишут читатели Е1.RU.

Однако синоптики с этим мнением не согласны.

— Такая ветреная погода связана с частым прохождение фронтов и циклонов через наш регион, — объясняет главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко . — Они идут к нам с северо-запада. В прошлые годы, может, и не было ветров в таком количестве, но все равно такие явления не редкость.

Сильный штормовой ветер ожидается в Екатеринбурге в ближайшие дни.

— Сейчас погода достаточно облачная, прохладная, с частыми циклонами, поэтому так сложилась циркуляция атмосферы, — пояснила Шепоренко. — В ближайшие дни ожидаем еще один циклон — тоже ветреный, с дождями и похолоданием.

Очень сильно стихия бушевала в Екатеринбурге 20 мая. Тогда ветер повалил множество деревьев. Мы подробно описывали все последствия непогоды и вели онлайн-трансляцию.