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Следователи проверят, почему уральский самолет не долетел до Узбекистана
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Следователи проверят, почему уральский самолет не долетел до Узбекистана 

АиФ Урал 40 минут назад
Фото: АиФ Урал
Сотрудники следственного управления проверят, почему уральский самолет так и не долетел до Узбекистана. Воздушное судно совершило экстренную посадку, об этом сообщает в среду, 16 мая, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел этой ночью. Из Кольцово вылетел самолет Airbus A320, выполнявший рейс Екатеринбург — Самарканд. Однако в 1.04 часа воздушное судно было вынуждено вернуться и совершить экстренную посадку. По данным Ura.ru причиной стали технические неисправности — отказ насоса гидросистемы.
На борту самолета находилось 47 человек, 6 из которых — члены экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. Экстренная посадка прошла успешно, без повреждений самолета.
Следователям предстоит выяснить, почему произошел инцидент, а после этого — принять соответствующее процессуальное решение.
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