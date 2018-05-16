Следователи проверят, почему уральский самолет не долетел до Узбекистана

Сотрудники следственного управления проверят, почему уральский самолет так и не долетел до Узбекистана . Воздушное судно совершило экстренную посадку, об этом сообщает в среду, 16 мая, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел этой ночью. Из Кольцово вылетел самолет Airbus A320, выполнявший рейс Екатеринбург — Самарканд. Однако в 1.04 часа воздушное судно было вынуждено вернуться и совершить экстренную посадку. По данным Ura.ru причиной стали технические неисправности — отказ насоса гидросистемы.

На борту самолета находилось 47 человек, 6 из которых — члены экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. Экстренная посадка прошла успешно, без повреждений самолета.

Следователям предстоит выяснить, почему произошел инцидент, а после этого — принять соответствующее процессуальное решение.