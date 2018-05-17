В России за сутки ликвидировали более 90 лесных пожаров 

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Более 90 пожаров ликвидировали в лесах России за прошедшие сутки. Площадь, пройденная огнем, составила 8,6 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16 мая в России лесопожарными силами ликвидирован 91 лесной пожар на площади 8,6 тыс. га. На 00:00 мск 17 мая на территории Российской Федерации действовало 20 лесных пожаров на площади 2,3 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Наибольшее число пожаров зарегистрировано на территории Забайкальского края. Здесь действовало пять возгораний на площади 691 га. В Амурской области огонь распространился на площади 415 га, в Иркутской области — на 134 га. Очаги возгораний зафиксированы на территории Республики Тыва, Бурятии и Башкортостана, горел лес на территории Челябинской и Вологодской областей.
К тушению привлечены более 1,9 тыс. человек и 451 единиц техники, в том числе 50 воздушных судов.