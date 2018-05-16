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В регионах России за сутки потушили свыше 180 лесных пожаров
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В регионах России за сутки потушили свыше 180 лесных пожаров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Лесопожарные силы за прошлые сутки потушили 183 природных пожара в регионах страны, еще 19 продолжают полыхать, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».
"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 183 лесных пожара на площади 21743 гектара. На 00.00 мск 16 мая на территории РФ действовало 19 лесных пожаров на площади 5497 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Среди них по 5 пожаров в Челябинской области и в Хабаровском крае, 4 — в Забайкальском крае, по одному — в Свердловской области, Республике Тыва, Красноярском крае, Томской области, Пермском крае.
В Хабаровском крае горят три пожара на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, их не тушат, угрозы населенных пунктам и объектам экономики нет.
Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и Амурской области. Особый противопожарный режим введен в 37 субъектах РФ.
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