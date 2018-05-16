В регионах России за сутки потушили свыше 180 лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК , 16 мая — РИА Новости . Лесопожарные силы за прошлые сутки потушили 183 природных пожара в регионах страны, еще 19 продолжают полыхать, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 183 лесных пожара на площади 21743 гектара. На 00.00 мск 16 мая на территории РФ действовало 19 лесных пожаров на площади 5497 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

В Хабаровском крае горят три пожара на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, их не тушат, угрозы населенных пунктам и объектам экономики нет.