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Тихоокеанские островные страны рассчитывают, что КНДР выполнит обещания по денуклеаризации
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Тихоокеанские островные страны рассчитывают, что КНДР выполнит обещания по денуклеаризации 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Страны — участницы Форума тихоокеанских островов рассчитывают, что КНДР выполнит обещания по денуклеаризации. Об этом говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении по итогам двухдневной встречи, прошедшей в префектуре Фукусима в Японии.
"Рассчитываем, что Северная Корея предпримет конкретные шаги, направленные на денуклеаризацию", — подчеркивается в заявлении. В документе также отмечается серьезная обеспокоенность островных государств тихоокеанского региона по поводу попыток КНДР обходить санкции Совета Безопасности ООН и осуществлять контрабанду запрещенных товаров в открытом море. Страны — участницы форума потребовали от Пхеньяна полного выполнения всех санкций Совбеза ООН.
Форум тихоокеанских островов — это межправительственная организация, в состав которой входят Япония и еще 15 островных государств, расположенных в юго-западной части Тихого океана.
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