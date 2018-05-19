Тихоокеанские островные страны рассчитывают, что КНДР выполнит обещания по денуклеаризации

ТОКИО, 19 мая. / ТАСС /. Страны — участницы Форума тихоокеанских островов рассчитывают, что КНДР выполнит обещания по денуклеаризации. Об этом говорится в опубликованном в субботу совместном заявлении по итогам двухдневной встречи, прошедшей в префектуре Фукусима в Японии

"Рассчитываем, что Северная Корея предпримет конкретные шаги, направленные на денуклеаризацию", — подчеркивается в заявлении. В документе также отмечается серьезная обеспокоенность островных государств тихоокеанского региона по поводу попыток КНДР обходить санкции Совета Безопасности ООН и осуществлять контрабанду запрещенных товаров в открытом море. Страны — участницы форума потребовали от Пхеньяна полного выполнения всех санкций Совбеза ООН.

Форум тихоокеанских островов — это межправительственная организация, в состав которой входят Япония и еще 15 островных государств, расположенных в юго-западной части Тихого океана.