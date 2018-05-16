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При взрыве в медцентре в Калифорнии погиб один человек
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При взрыве в медцентре в Калифорнии погиб один человек 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В результате взрыва в медицинском центре в американском городе Алисо-Вьехо (штат Калифорния) погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
В здании, где произошел инцидент, шли строительные работы. После взрыва начался пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро справились с огнем. Из находящегося рядом детсада эвакуировали персонал и воспитанников.
Вероятно, сдетонировало устройство, которое могло быть доставлено в виде посылки. Взрывотехники и сотрудники ФБР выясняют обстоятельства инцидента.
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