При взрыве в медцентре в Калифорнии погиб один человек

В результате взрыва в медицинском центре в американском городе Алисо-Вьехо (штат Калифорния) погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

В здании, где произошел инцидент, шли строительные работы. После взрыва начался пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро справились с огнем. Из находящегося рядом детсада эвакуировали персонал и воспитанников.