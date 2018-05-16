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23 человека пропали без вести при крушении судна в индийском штате Андхра-Прадеш
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23 человека пропали без вести при крушении судна в индийском штате Андхра-Прадеш 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 16 мая /Синьхуа/ — Судно перевернулось во вторник в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, в результате 23 человека пропали без вести. Об этом сообщил журнал «Индиа тудэй».
По данным СМИ, около 17:00 по местному времени судно, на борту которого находились 40 человек, перевернулось на реке Годавари в штате Андхра-Прадеш. К настоящему моменту 17 человек были спасены, еще 23 числятся пропавшими без вести.
Местная администрация задействовала в поисково-спасательных работах отряд экстренного реагирования в составе 160 человек. Операция продолжается.
Сообщается, что причиной аварии могла стать плохая погода: во время инцидента на реке шел проливной дождь. —0—
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