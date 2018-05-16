23 человека пропали без вести при крушении судна в индийском штате Андхра-Прадеш

Нью-Дели , 16 мая / Синьхуа / — Судно перевернулось во вторник в штате Андхра-Прадеш на юге Индии , в результате 23 человека пропали без вести. Об этом сообщил журнал «Индиа тудэй».

По данным СМИ, около 17:00 по местному времени судно, на борту которого находились 40 человек, перевернулось на реке Годавари в штате Андхра-Прадеш. К настоящему моменту 17 человек были спасены, еще 23 числятся пропавшими без вести.

Местная администрация задействовала в поисково-спасательных работах отряд экстренного реагирования в составе 160 человек. Операция продолжается.

Сообщается, что причиной аварии могла стать плохая погода: во время инцидента на реке шел проливной дождь. —0—