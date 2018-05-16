Тысячи людей остались без света из-за урагана на Урале

Энергетики смогли полностью восстановиь подачу электроэнергии на Урале только к среде.

Штормовой ветер с порывами до 26 метров в секунду пронесся над Свердловской областью во вторник вечером. В результате стихии остались без электричества 34 населенных пункта, где проживают 14 тысяч человек.

Аварии произошли в Камышловском муниципальном районе, а также в Серовском, Горноуральском, Ивдельском, Белоярском, Каменском, Сысертском городских округах.

Кроме того, сотрудники «Свердловэнерго» рассказали, что были точечные нарушения электроснабжения на промышленных предприятиях, повреждены высоковольтные линии электропередачи.

Во вторник вечером на места повреждения прибыли специалисты. В среду утром свет удалось полностью восстановить.