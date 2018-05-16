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Тысячи людей остались без света из-за урагана на Урале
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Тысячи людей остались без света из-за урагана на Урале 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Энергетики смогли полностью восстановиь подачу электроэнергии на Урале только к среде.
Штормовой ветер с порывами до 26 метров в секунду пронесся над Свердловской областью во вторник вечером. В результате стихии остались без электричества 34 населенных пункта, где проживают 14 тысяч человек.
Аварии произошли в Камышловском муниципальном районе, а также в Серовском, Горноуральском, Ивдельском, Белоярском, Каменском, Сысертском городских округах.
Кроме того, сотрудники «Свердловэнерго» рассказали, что были точечные нарушения электроснабжения на промышленных предприятиях, повреждены высоковольтные линии электропередачи.
Во вторник вечером на места повреждения прибыли специалисты. В среду утром свет удалось полностью восстановить.
Кроме того, в некоторых домах были повреждены крыши. Так, в Алапаевске порывами ветра сорвало кровлю крыши со здания местной больницы. Ущерб от последствий урагана будет оцениваться специалистами. Пострадавших нет.
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