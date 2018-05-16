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На Урале 34 населенных пункта остались без электричества из-за бушующего ветра
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На Урале 34 населенных пункта остались без электричества из-за бушующего ветра 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
14 тысяч человек остались без света в ночь с 15 на 16 мая.
В Свердловской области бушующий ветер полностью обесточил 34 населенных пункта, передает портал «Екатеринбург Онлайн». Помимо жилых домов, без света оказались и некоторые предприятие, в их числе и «Уралвагонзавод».
Скорость ветра в ночь с 15 на 16 мая достигла 26 м/с. В Екатеринбурге ветер повалил несколько деревьев, некоторые из которых обрушились на припаркованные неподалеку машины.
Устранением последствий шторма занимались бригады ОАО «МРСК Урала». Всего было задействовано 166 человек.
К утру им удалось полностью восстановить электроснабжение на пострадавших участках.
«В настоящее время погодные условия на Среднем Урале стабилизировались, на ряде территорий специалисты завершили ремонтные работы, в том числе, все промышленные объекты получают электроэнергию в полном объеме», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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