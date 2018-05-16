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СМИ: тридцать человек пострадали из-за лесных пожаров в заповеднике центральной Канады
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СМИ: тридцать человек пострадали из-за лесных пожаров в заповеднике центральной Канады 

ТАСС 14 минут назад
ОТТАВА, 16 мая. /ТАСС/. Тридцать человек пострадали в центральной канадской провинции Саскачеван из-за лесных пожаров в заповеднике регионального значения Медоу-Лэйк. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.
Возгорание началось в выходные и дымом от лесных пожаров накрыло крупное индейское поселение Уотерхен-Лэйк. За это время 30 человек, в том числе семеро детей, с признаками респираторных заболеваний были доставлены в больницу города Медоу-Лэйк, находящегося в 50 км к югу от поселения коренных жителей Канады. Во вторник власти Саскачевана объявили о решении полностью эвакуировать жителей Уотерхен-Лэйк, в котором проживают около 1,9 тысячи человек.
Заповедник Медоу-Лэйк расположен в центральной части провинции Саскачеван. На данный момент в этом регионе из-за теплой погоды зафиксировано уже 14 очагов лесных пожаров. На части территории введен полный запрет на разведение огня.
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