СМИ: тридцать человек пострадали из-за лесных пожаров в заповеднике центральной Канады

ОТТАВА , 16 мая. / ТАСС /. Тридцать человек пострадали в центральной канадской провинции Саскачеван из-за лесных пожаров в заповеднике регионального значения Медоу-Лэйк. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Возгорание началось в выходные и дымом от лесных пожаров накрыло крупное индейское поселение Уотерхен-Лэйк. За это время 30 человек, в том числе семеро детей, с признаками респираторных заболеваний были доставлены в больницу города Медоу-Лэйк, находящегося в 50 км к югу от поселения коренных жителей Канады . Во вторник власти Саскачевана объявили о решении полностью эвакуировать жителей Уотерхен-Лэйк, в котором проживают около 1,9 тысячи человек.

Заповедник Медоу-Лэйк расположен в центральной части провинции Саскачеван. На данный момент в этом регионе из-за теплой погоды зафиксировано уже 14 очагов лесных пожаров. На части территории введен полный запрет на разведение огня.