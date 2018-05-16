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В США более 400 тысяч человек остались без света
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В США более 400 тысяч человек остались без света 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Марина Лысцева
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Более 400 тысяч человек на северо-востоке США остались без света и электроэнергии из-за мощных бурь, сообщает телеканал ABC News.
По данным телеканала, суровая погода обрушилась на территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут. Жителям пришлось столкнуться с ливнями, грозой, наводнением, ветром с порывами до 35 метров в секунду, кроме того, ожидается торнадо.
Из-за непогоды было частично приостановлено железнодорожное сообщение и движение всех пригородных поездов, следующих по направлению к Центральному вокзалу в Нью-Йорке и от него.
Синоптики сообщают, что ливни и наводнения будут длиться в течение всей недели.
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