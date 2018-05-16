В США более 400 тысяч человек остались без света

По данным телеканала, суровая погода обрушилась на территории штатов Нью-Йорк , Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут. Жителям пришлось столкнуться с ливнями, грозой, наводнением, ветром с порывами до 35 метров в секунду, кроме того, ожидается торнадо.

Из-за непогоды было частично приостановлено железнодорожное сообщение и движение всех пригородных поездов, следующих по направлению к Центральному вокзалу в Нью-Йорке и от него.

Синоптики сообщают, что ливни и наводнения будут длиться в течение всей недели.