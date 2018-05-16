Не менее 400 тысяч человек в США лишились электричества из-за непогоды

Мощные бури привели к массовым отключениям электроэнергии на северо-востоке США . Без света остались 400 тысяч человек, передает ТАСС

Ливни и сильный ветер обрушились на штаты Нью-Йорк , Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут. Местами прошел крупный град. Существует опасность возникновения торнадо.

Упавшие деревья заблокировали пути на нескольких железнодорожных направлениях. Приостановлено движение всех пригородных поездов в Нью-Йорке. Перебои из-за непогоды возникли также и в метро.

Непогода должна стихнуть уже через несколько часов. Между тем сильные дожди будут идти в течение всей недели.