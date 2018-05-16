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В Екатеринбурге экстренно сел самолет
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В Екатеринбурге экстренно сел самолет 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» — экстренно сел самолет А-320, летевший по маршруту «Екатеринбург-Самарканд», передает РЕН.
Уточняется, что произошел отказ насоса гидронасистемы.
На борту самолета находится 46 пассажиров.
Посадка прошла благополучно. Пострадавших в результате ЧП нет.
Аэропорт Кольцово — международный аэропорт Екатеринбурга, расположенный в микрорайоне Кольцово Октябрьского района, что в 16 километрах к юго-востоку от центра города и в 9 километрах к северу от города Арамиль. Обслуживает как сам Екатеринбург, так прилежащие к нему районы Свердловской области. Имеет статус аэропорта федерального значения
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