В Екатеринбурге экстренно сел самолет 

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» — экстренно сел самолет А-320, летевший по маршруту «Екатеринбург-Самарканд», передает РЕН.
Уточняется, что произошел отказ насоса гидронасистемы.
На борту самолета находится 46 пассажиров.
Посадка прошла благополучно. Пострадавших в результате ЧП нет.
Аэропорт Кольцово — международный аэропорт Екатеринбурга, расположенный в микрорайоне Кольцово Октябрьского района, что в 16 километрах к юго-востоку от центра города и в 9 километрах к северу от города Арамиль. Обслуживает как сам Екатеринбург, так прилежащие к нему районы Свердловской области. Имеет статус аэропорта федерального значения