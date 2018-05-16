Самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Пассажирский самолет A‐320, перевозивший из Екатеринбурга в Самарканд 46 пассажиров, вернулся в аэропорт, из которого он произвел вылет, совершив экстренную посадку, сообщила газета «Известия»

Отмечается, что никто из находившихся в салоне не пострадал. Капитан воздушного судна принял решение приземлиться, обнаружив неисправность в работе насоса гидросистемы.

Сообщив о неполадке диспетчеру, пилот получил разрешение на посадку и приземлил самолет на взлетную полосу аэропорта Кольцово , где его ждали экстренные службы.

15 мая сообщалось о китайском пилоте, который посадил самолет, после того как у него разбилось и выпало ветровое стекло. Из-за поломки второго пилота засосало в дыру, однако он отделался царапинами и легкой травмой.