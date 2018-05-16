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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге
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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пассажирский самолет A‐320, перевозивший из Екатеринбурга в Самарканд 46 пассажиров, вернулся в аэропорт, из которого он произвел вылет, совершив экстренную посадку, сообщила газета «Известия».
Отмечается, что никто из находившихся в салоне не пострадал. Капитан воздушного судна принял решение приземлиться, обнаружив неисправность в работе насоса гидросистемы.
Сообщив о неполадке диспетчеру, пилот получил разрешение на посадку и приземлил самолет на взлетную полосу аэропорта Кольцово, где его ждали экстренные службы.
15 мая сообщалось о китайском пилоте, который посадил самолет, после того как у него разбилось и выпало ветровое стекло. Из-за поломки второго пилота засосало в дыру, однако он отделался царапинами и легкой травмой.
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