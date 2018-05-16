В аэропорту Кольцово экстренно сел самолет, вылетевший в Самарканд

Сегодня ночью в аэропорту Кольцово экстренную посадку совершил Airbus A320. Самолёт вылетел из Екатеринбург в Самарканд, но вернулся из-за технической неполадки. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был вылететь в 20:45. К моменту экстренной посадки Airbus в аэропорт были направлены экстренные службы.

— В аэропорт подъезжает много пожарных и автомобили реанимации, — сообщил читатель E1.RU Иван.

По данным собственных источников E1.RU, на борту самолёта находилось 46 пассажиров. Посадка прошла нормально, и никто из них не пострадал. Сейчас ведётся посадка пассажиров. Рейс должен вылететь в 03:00.