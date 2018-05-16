Ещё
В аэропорту Кольцово экстренно сел самолет, вылетевший в Самарканд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропорту Кольцово экстренно сел самолет, вылетевший в Самарканд 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью в аэропорту Кольцово экстренную посадку совершил Airbus A320. Самолёт вылетел из Екатеринбург в Самарканд, но вернулся из-за технической неполадки. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был вылететь в 20:45. К моменту экстренной посадки Airbus в аэропорт были направлены экстренные службы.
— В аэропорт подъезжает много пожарных и автомобили реанимации, — сообщил читатель E1.RU Иван.
По данным собственных источников E1.RU, на борту самолёта находилось 46 пассажиров. Посадка прошла нормально, и никто из них не пострадал. Сейчас ведётся посадка пассажиров. Рейс должен вылететь в 03:00.
e1.ru: последние новости
В Свердловской области 34 населённых пункта остались без света из-за бушующего ветра На ВИЗе сильный ветер сломал дерево и повалил его на машины На Амундсена из-за поминальных свечей загорелась квартира
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу956
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице12
Крымчанам советуют воздержаться от поездок на Украину24
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым17
США назвали лучший российский истребитель42
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение