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В Свердловской области 34 населённых пункта остались без света из-за бушующего ветра
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В Свердловской области 34 населённых пункта остались без света из-за бушующего ветра 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Свердловской области бушует шквалистый ветер. Спасатели объявили штормовое предупреждение и сообщили, что порывы ветра могут достигать скорости в 26 м/с, так что лучше держаться подальше от деревьев и рекламных щитов. В Екатеринбурге ветер уже повалил несколько деревьев, одно из которых упало на припаркованные рядом машины. Мы собираем в один материал последствия сильного ветра.
Также из-за непогоды обесточенными оказались 34 населённых пункта в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, и в Камышловском муниципальном районе. По данным энергетиков, без света остались около 14 тысяч человек. Также зафиксированы точечные нарушения электроснабжения промышленных предприятий.
— Аварийно-восстановительные бригады ОАО «МРСК Урала» незамедлительно приступили к устранению последствий природной стихии. В филиале «Свердловэнерго» организована работа оперативного штаба для координации действий по ликвидации последствий непогоды. Филиал переведен в особый режим работы, — сообщили в «МРСК Урала».
На повреждённых энергообъектах работают 57 бригад, а это 166 человек с 66 единицами спецтехники. Они будут вести работы вплоть до полного устранения последствий разбушевавшегося ветра.
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