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Видео пожара с беспилотника
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Видео пожара с беспилотника
RT на русском
43 минуты назад
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О пожаре на Промышленной улице спасателям стало известно от очевидцев около шести вечера. Полыхал склад лакокрасочной продукции. В
ГУ МЧС
по региону сообщили, что площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, пострадавших не обнаружено.
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