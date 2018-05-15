Ещё
Видео пожара с беспилотника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео пожара с беспилотника 

RT на русском 43 минуты назад
О пожаре на Промышленной улице спасателям стало известно от очевидцев около шести вечера. Полыхал склад лакокрасочной продукции. В ГУ МЧС по региону сообщили, что площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, пострадавших не обнаружено.
RT на русском: последние новости
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,1 На Гавайях рассказали о финансовых потерях в связи с извержением вулкана На севере Индии погибли десятки человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу852
«Оттепель» между Кореями сходит на нет99
«Путин заплатил Собчаку по счетам»56
США хотят выбить из программиста РФ тайны «доллара 2.0»56
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку104
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение