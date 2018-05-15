На ВИЗе сильный ветер сломал дерево и повалил его на машины

Сегодня в Екатеринбурге бушуют сильный ветер порывами до 26 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение по всей Свердловской области . А в Екатеринбурге уже заметны последствия: ветер ломает деревья, которые падают на дороги и машины.

Читатели сообщили E1.RU о том, что около 21:00 у дома № 43 по улице Викулова сильный порыв ветра повалил тополь на припаркованную рядом «девятку». У автомобиля повреждён кузов. Также досталось находящейся рядом Daewoo Nexia: в автомобиле выбило стекло.

— Другие деревья могут так же упасть из-за сильного ветра. На улице их целая аллея, — написал нам читатель.

Ещё один похожий случай произошёл на улице Сортировочной: у дома № 11 ветром сломило дерево. Тополь упал на проезжую часть, на которой в этот момент, к счастью, не было машин и людей. По словам очевидца, дерево вполне могло задеть жилой дом.

— На Сортировочной около 11 дома ветром сломало тополь. Дерево упало на тротуар и проезжую часть. Дерево росло в пяти метрах от дома, могло упасть и на дом, — сообщил Николай.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей о возможных авариях на объектах энергетики, нарушении мобильной связи и повреждении кровель домов и зданий. Будьте аккуратны, держитесь подальше от деревьев и, по возможности, оставайтесь дома. При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи МЧС обращайтесь по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.