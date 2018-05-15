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В Екатеринбурге горит двухэтажное административно-хозяйственное здание
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В Екатеринбурге горит двухэтажное административно-хозяйственное здание 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном административно-хозяйственном здании произошел в Екатеринбурге, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"Сейчас пожарные принимают меры к локализации огня в двухэтажном административно-хозяйственном здании по улице Бабушкина. По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже. Сильный ветер способствовал распространению огня на кровлю здания", — сказали в пресс-службе, не уточнив площадь пожара.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, во вторник вечером в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 26 м/с. В управлении добавили, что в тушении пожара задействовано около 20 единиц пожарной техники, более 50 человек личного состава. По предварительной информации, людей на момент пожара в здании не было.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что площадь пожара составляет 800 кв. м, пламя локализовано, угрозы распространения огня нет.
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