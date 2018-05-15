В Екатеринбурге горит двухэтажное административно-хозяйственное здание

"Сейчас пожарные принимают меры к локализации огня в двухэтажном административно-хозяйственном здании по улице Бабушкина. По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже. Сильный ветер способствовал распространению огня на кровлю здания", — сказали в пресс-службе, не уточнив площадь пожара.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, во вторник вечером в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 26 м/с. В управлении добавили, что в тушении пожара задействовано около 20 единиц пожарной техники, более 50 человек личного состава. По предварительной информации, людей на момент пожара в здании не было.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что площадь пожара составляет 800 кв. м, пламя локализовано, угрозы распространения огня нет.