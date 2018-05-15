Жителей Московской области предупредили о сильном ветре и грозе

Ветер с порывами до 15 метров в секунду и гроза ожидаются на территории Подмосковья вечером во вторник, жителям следует быть осторожными в непогоду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением вечером 15 мая местами в Москве и Московской области ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Во вторник в регионе прогнозируются ливневые дожди, может выпасть до 12 миллиметров осадков, что составляет около 25% от нормы для мая.