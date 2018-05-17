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На юге Узбекистана погибло пять человек из-за схода селя
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На юге Узбекистана погибло пять человек из-за схода селя 

Газета.Ru 17 мая 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
Сегодня, 17 мая, средствам массовой информации стало известно о трагическом инциденте, который произошел на юге Узбекистана в Кашкадарьинской области, сообщает «Инфореактор».
Как сообщается, в результате схода селя погибло пять человек. Информацию об этом предоставили в пресс-службе МЧС республики. Инцидент имел место в населенном пункте Мирзатук Чиракчинского района.
Как отмечают специалисты, угроза схода селей сохраняется. Причиной тому служит резкое повышение температуры и проливные дожди. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются спасательными и восстановительными работами.
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