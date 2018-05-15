Пожар произошел в Ленинском районе Московской области

Возгорание произошло в одной из квартир жилой пятиэтажки поселка Развилка, который расположен в Подмосковье . Огонь распространился на площади 30 квадратных метров в жилом помещении кирпичного здания. Об этом телеканалу «360» сообщила пресс‐служба регионального главка МЧС

По данным спасателей, в 17:36 на место происшествия прибыли бригады пожарных. К 18:17 им удалось ликвидировать открытое горение.