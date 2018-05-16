Люди пострадали в результате пожара в жилом доме в Ленинском районе

В поселке Развилка Ленинского района Подмосковья в квартире одного из домов произошло возгорание, в результате которого есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В материале уточняется, что в 18:00 15 мая 2018 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Ленинского ПСГ поступило сообщение о возгорании по адресу: Ленинский район, поселок Развилка, дом 11а.

«По прибытию первого пожарного подразделения в 18:10 было установлено, что происходит горение на площади 50 квадратных метров в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

До прибытия первых пожарных подразделений, около 20 жителей провели самостоятельную эвакуацию. Открытое горение удалось ликвидировать в 18:25, устранение последствий пожара продолжалось до 19:15.