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Люди пострадали в результате пожара в жилом доме в Ленинском районе
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Люди пострадали в результате пожара в жилом доме в Ленинском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В поселке Развилка Ленинского района Подмосковья в квартире одного из домов произошло возгорание, в результате которого есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В материале уточняется, что в 18:00 15 мая 2018 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Ленинского ПСГ поступило сообщение о возгорании по адресу: Ленинский район, поселок Развилка, дом 11а.
«По прибытию первого пожарного подразделения в 18:10 было установлено, что происходит горение на площади 50 квадратных метров в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
До прибытия первых пожарных подразделений, около 20 жителей провели самостоятельную эвакуацию. Открытое горение удалось ликвидировать в 18:25, устранение последствий пожара продолжалось до 19:15.
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