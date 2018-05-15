Ещё
В Кемерово объявили штормовое предупреждение на 15 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кемерово объявили штормовое предупреждение на 15 мая 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня, 14 мая, Главное управление МЧС России по Кемеровской области объявило штормовое предупреждение в регионе, передает «Инфореактор».
Согласно данным Кемеровского Гидрометцентра, во вторник, 15 мая, в большинстве районов области ожидаются осадки в виде дождя, местами грозы, возможен град, усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду.
Сотрудники МЧС подготовили рекомендации для местных жителей во время непогоды. В частности, во время грозы, града и при усилении ветра, по возможности, находится в помещении. Не пережидать непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач.
Газета.Ru: последние новости
Около 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки СМИ: в Индонезии при взрыве у офиса полиции погибли 7 человек Губернатор Гавайев объявил стихийное бедствие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу193
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко162
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста915
Снос «Зимней вишни» сорван8
Европа решила помириться с «Газпромом»44
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза выступил с нападками на Самойлову
Шоу-бизнес
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение