В Кемерово объявили штормовое предупреждение на 15 мая

Согласно данным Кемеровского Гидрометцентра, во вторник, 15 мая, в большинстве районов области ожидаются осадки в виде дождя, местами грозы, возможен град, усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду.

Сотрудники МЧС подготовили рекомендации для местных жителей во время непогоды. В частности, во время грозы, града и при усилении ветра, по возможности, находится в помещении. Не пережидать непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач.