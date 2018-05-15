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На Амундсена из-за поминальных свечей загорелась квартира
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На Амундсена из-за поминальных свечей загорелась квартира 

e1.ru 25 минут назад
Фото: e1.ru
Днём в Екатеринбурге на улице Амундсена, 73 произошёл пожар, во время которого спасателям пришлось эвакуировать из «девятиэтажки» 17 человек, в том числе двоих детей. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, площадь огня составила 20 кв. м.
— В 12:28 поступило сообщение о пожаре на улице Амундсена. На площади 20 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 6-м этаже 9-этажного жилого дома, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В тушении были задействованы три пожарных машины и 11 спасателей.
В пресс-службе МЧС уточнили, что причиной пожара в трёхкомнатной квартире стали поминальные свечи.
В момент возгорания в квартире находились мать и её 38-летний сын. Они поминали его умершего брата. Оба вышли из комнаты, и в этот момент свеча упала на диван.
В пожаре из людей никто не пострадал, но погиб котёнок.
Недавно на Юго-Западе произошёл пожар, где спасателям также пришлось эвакуировать людей.
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