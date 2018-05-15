На Амундсена из-за поминальных свечей загорелась квартира

Днём в Екатеринбурге на улице Амундсена, 73 произошёл пожар, во время которого спасателям пришлось эвакуировать из «девятиэтажки» 17 человек, в том числе двоих детей. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области , площадь огня составила 20 кв. м.

— В 12:28 поступило сообщение о пожаре на улице Амундсена. На площади 20 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 6-м этаже 9-этажного жилого дома, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В тушении были задействованы три пожарных машины и 11 спасателей.

В пресс-службе МЧС уточнили, что причиной пожара в трёхкомнатной квартире стали поминальные свечи.

В момент возгорания в квартире находились мать и её 38-летний сын. Они поминали его умершего брата. Оба вышли из комнаты, и в этот момент свеча упала на диван.

В пожаре из людей никто не пострадал, но погиб котёнок.

Недавно на Юго-Западе произошёл пожар, где спасателям также пришлось эвакуировать людей.