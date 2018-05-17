В деревне сгорело два дома

Очередной пожар произошёл во Владимирской области — сгорело два дома. Сообщение о возгорании в жилых домах в деревне Коровино (Меленковский район) поступило ближе к полудню.

Когда пожарные бригады прибыли на место происшествия огонь уже полностью объял два деревянных дома. Открытое горение удалось ликвидироваться спустя 15 минут. Полностью пожар ликвидировали ещё через полтора часа. Как сообщает региональное управление МЧС, пострадавших в этом происшествии нет. Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 11 человек и 4 ед. техники. Площадь сгоревших домов составила более 160 квадратных метров.