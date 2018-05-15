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Штормовое предупреждение объявили в КБР
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Штормовое предупреждение объявили в КБР 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Синоптики объявили о резком ухудшении погодных условий в Кабардино-Балкарии, сообщили STAV.AIF.RU в региональном МЧС.
15-16 мая региональный Гидрометцентр обещает шквальный ветер, сильные дожди, грозы и град. Сочетание таких условий может вызвать подъём уровня рек, подтопление жилищ, оползни и селевые потоки в горах.
Спасатели предупреждают жителей КБР об опасности повреждения кровли и остекления, возможных обрывах электропроводов и отключении питания, просадки грунта, разрушении сооружений. Телефон для вызова спасательной службы: 101 или 01.
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