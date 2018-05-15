Штормовое предупреждение объявили в КБР

Синоптики объявили о резком ухудшении погодных условий в Кабардино-Балкарии , сообщили STAV.AIF.RU в региональном МЧС

15-16 мая региональный Гидрометцентр обещает шквальный ветер, сильные дожди, грозы и град. Сочетание таких условий может вызвать подъём уровня рек, подтопление жилищ, оползни и селевые потоки в горах.

Спасатели предупреждают жителей КБР об опасности повреждения кровли и остекления, возможных обрывах электропроводов и отключении питания, просадки грунта, разрушении сооружений. Телефон для вызова спасательной службы: 101 или 01.