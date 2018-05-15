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АК «Россия» может перебазироваться из Внуково в Шереметьево не ранее зимнего расписания 2019 года
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АК «Россия» может перебазироваться из Внуково в Шереметьево не ранее зимнего расписания 2019 года 

Rambler News Service 1 час назад
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») может перебазироваться из аэропорта Внуково в Шереметьево не ранее зимнего расписания 2019 года, сказал журналистам гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах форума SkyService—2018.
«Да, планируется такой переход. Не раньше зимнего расписания 2019 года. Для этого должна быть полностью задействована третья взлетно-посадочная полоса и построена специальная инфраструктура, в частности, ангар для тех машин авиакомпании «Россия», которые в этом нуждаются. Если это будет сделано мы примем решение», — отметил он.
Ранее в качестве возможных сроков перехода авиакомпании из Внуково в Шереметьево называлась осень 2018 года.
«Мы планируем, что с осени этого года весь объем перевозок авиакомпании «Россия» будет переведен из аэропорта Внуково в Шереметьево», — говорил «Авиатранспортному обозрению» заместитель гендиректора Шереметьево Дмитрий Кайгородов.
Что касается возможной смены аэропорта лоукостером «Победа», который также как и «Россия» базируется во Внуково, Савельев отметил, что таких планов нет.
«Внуково достаточно хороший аэропорт, с хорошим сервисом. «Победа» нашла свой дом», — отметил он.
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