Видео: На филиппинский берег выбросило «предвестника бедствий»

На Филиппинах местные ихтиологи пытаются установить происхождение необычного морского существа, тело которого волны океана выбросили на пляж в Сан-Антонио. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как пишет издание, волосатый монстр длинной около 20 футов (шесть метров), был обнаружен вечером 11 мая. Местные жители даже придумали ему название — Глобстер.

Прибывшие к месту происшествия представители морской охраны взяли образцы тканей животного на исследование ДНК. После чего труп монстра был уничтожен, так как исильно вонял.

Появление необычного существа вызвало панику среди местного населения, которые считают, что провинции Восточный Миндоро теперь грозят стихийные бедствия.