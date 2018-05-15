Катастрофа Mooney M20K в Каталонии 

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Международные авиалинии Украины выбирают ECS Globe Air Cargo India в качестве GSSA для субконтинента

В первом квартале этого года DP DHL Group зафиксировала снижение доходов, однако благоприятный рост объёмов экспедирования грузов продолжается