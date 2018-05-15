Ещё
Катастрофа Mooney M20K в Каталонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катастрофа Mooney M20K в Каталонии 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
12 мая из аэропорта Тирес в Португалии вылетел самолет Mooney M20K. На его борт находилось 3 человека. Они направлялись в аэропорт Реус под Тарранога в испанской Каталонии. Самолет пункта назначения не достиг. По неизвестным причинам примерно в 15:40 по местному времени в 70 км от целевого аэропорта он разбился. После прибытия группы спасателей оказалось, что самолет почти полностью сгорел. Все, кто им летел, погибли на месте. Тела двух жертв были найдены среди обломков, а третьего — недалеко от них. Причины катастрофы выясняются, ими занимаются специалисты из GPIAAF (группа по профилактике дорожно-транспортных и авиационных происшествий). По словам ее представителей, жертвами катастрофы являются граждане Германии. Разбившийся самолет — четырехместный низкоплан Mooney M20K 252TSE, бортовой знак D-ETFT, серийный №25-1277. Находился в частной собственности.
Mooney M20K до аварии
AirCargoNews.ru: последние новости
Первая афганская летчица получила убежище в США Международные авиалинии Украины выбирают ECS Globe Air Cargo India в качестве GSSA для субконтинента В первом квартале этого года DP DHL Group зафиксировала снижение доходов, однако благоприятный рост объёмов экспедирования грузов продолжается
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России114
Киселев выдвинул Киеву ультиматум94
Умер муж Аллегровой44
Иллюзия разврата25
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен318
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:58
Путин провел переговоры с Макроном
Политика
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение