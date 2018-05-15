Катастрофа Mooney M20K в Каталонии 

12 мая из аэропорта Тирес в Португалии вылетел самолет Mooney M20K. На его борт находилось 3 человека. Они направлялись в аэропорт Реус под Тарранога в испанской Каталонии. Самолет пункта назначения не достиг. По неизвестным причинам примерно в 15:40 по местному времени в 70 км от целевого аэропорта он разбился. После прибытия группы спасателей оказалось, что самолет почти полностью сгорел. Все, кто им летел, погибли на месте. Тела двух жертв были найдены среди обломков, а третьего — недалеко от них. Причины катастрофы выясняются, ими занимаются специалисты из GPIAAF (группа по профилактике дорожно-транспортных и авиационных происшествий). По словам ее представителей, жертвами катастрофы являются граждане Германии. Разбившийся самолет — четырехместный низкоплан Mooney M20K 252TSE, бортовой знак D-ETFT, серийный №25-1277. Находился в частной собственности.
Mooney M20K до аварии