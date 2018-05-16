Режим ЧС введен в в районе пожара у бывшего арсенала в Удмуртии 

Площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии увеличилась до 300 гектаров. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. На территории детонируют снаряды. Из поселка эвакуировали 2 тысячи местных жителей. Возле каждого дома дежурят сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, пожар начался из-за пала сухой травы. В районе ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению приступил самолет-амфибия Бе-200. Пострадавших нет. Военный арсенал в поселке Пугачево уже горел в 2011 году. Пожар спровоцировал детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военнослужащий, 100 местных жителей обратились за медицинской помощью, из опасной зоны эвакуировали 28 тысяч человек.