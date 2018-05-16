Ещё
Режим ЧС введен в в районе пожара у бывшего арсенала в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Режим ЧС введен в в районе пожара у бывшего арсенала в Удмуртии 

Авторадио 31 минуту назад
Фото: Реальное время
Площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в поселке Пугачево в Удмуртии увеличилась до 300 гектаров. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики. На территории детонируют снаряды. Из поселка эвакуировали 2 тысячи местных жителей. Возле каждого дома дежурят сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, пожар начался из-за пала сухой травы. В районе ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации. К тушению приступил самолет-амфибия Бе-200. Пострадавших нет. Военный арсенал в поселке Пугачево уже горел в 2011 году. Пожар спровоцировал детонацию боеприпасов. При тушении огня погиб военнослужащий, 100 местных жителей обратились за медицинской помощью, из опасной зоны эвакуировали 28 тысяч человек.
Авторадио: последние новости
Обстоятельства инцидента с пассажирским самолетом расследуют в аэропорту «Внуково» На Гавайях объявили красный код авиационной опасности из-за извержения вулкана В Якутске введен режим ЧС из-за угрозы паводка
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля113
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост181
«Калибры» в Средиземноморье, грубая выходка Киркорова и другие события дня31
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка107
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»651
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение