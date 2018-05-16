Площадь пожара в Удмуртии выросла до 300 гектаров

Площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии увеличилась до 300 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

Ранее стало известно, что в Удмуртии горит бывший военный арсенал в поселке Пугачево. Его тушат два пожарных поезда и авиация. Взрываются боеприпасы, не вывезенные после масштабного пожара на арсенале в 2011 году.

При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью. Всего из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.