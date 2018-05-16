Ещё
Площадь пожара в Удмуртии выросла до 300 гектаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Площадь пожара в Удмуртии выросла до 300 гектаров 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии увеличилась до 300 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
Ранее стало известно, что в Удмуртии горит бывший военный арсенал в поселке Пугачево. Его тушат два пожарных поезда и авиация. Взрываются боеприпасы, не вывезенные после масштабного пожара на арсенале в 2011 году.
При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью. Всего из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
ТВ Центр: последние новости
На Гавайях объявили самый высокий уровень тревоги из-за извержения вулкана Площадь пожара в Удмуртии выросла до 20 гектаров Жителей села в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем полигоне
Комментарии  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля376
Санкции сильнее: нефть не спасет Россию352
ВТБ отказался работать в Крыму89
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост276
В России пропадают бедные люди45
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение