Источник рассказал о ситуации с пожаром в Пугачево

МОСКВА , 18 мая — РИА Новости . Восемнадцать очагов пожара общей площадью порядка три гектара продолжают действовать на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии , сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Действуют 18 отдельных очагов на площади три гектара", — сказал собеседник агентства.

В среду днем на территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигала 300 гектаров, вечером в среду продолжали взрываться боеприпасы. На помощь спасателям в Удмуртию прибыли авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России . В четверг специалисты продолжали тушение, сообщалось о ликвидации открытого горения и локализации пожара на 300 гектарах.

В Пугачево находится бывший военный арсенал, где в 2011 году произошел крупный пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов. Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.

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