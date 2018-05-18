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Источник рассказал о ситуации с пожаром в Пугачево
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Источник рассказал о ситуации с пожаром в Пугачево 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Восемнадцать очагов пожара общей площадью порядка три гектара продолжают действовать на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
"Действуют 18 отдельных очагов на площади три гектара", — сказал собеседник агентства.
В среду днем на территории бывшей военной части в Пугачево загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигала 300 гектаров, вечером в среду продолжали взрываться боеприпасы. На помощь спасателям в Удмуртию прибыли авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России. В четверг специалисты продолжали тушение, сообщалось о ликвидации открытого горения и локализации пожара на 300 гектарах.
В Пугачево находится бывший военный арсенал, где в 2011 году произошел крупный пожар, спровоцировавший детонацию боеприпасов. Тогда при тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью, из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.
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